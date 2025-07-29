Кроуфорд назвал трех боксеров, которые, по его мнению, превосходят Альвареса
Теренс назвал имена боксёров, которые на голову выше мексиканца
около 3 часов назад
Обладатель титула WBA в первой средней весовой категории Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) продолжает словесную атаку на своего будущего соперника Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).
В статье для журнала The Ring Кроуфорд прямо заявил, что Канело уступает сразу трём известным боксёрам, с которыми американец себя сравнивает.
[Оскар Де Ла Хойя] лучше Канело… [дмитрий бивол] лучше Канело… [Флойд Мейвезер-младший] лучше Канело.
Напомним, что поединок между Кроуфордом и Альваресом запланирован на 13 сентября.
Стали известны два боя, которые Турки хочет организовать в андеркарде шоу Канело – Кроуфорд.