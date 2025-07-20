Олег Гончар

Британский боксер второй средней категории Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) высоко оценил мастерство трехкратного абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО) после его убедительной победы над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Усик завершил бой нокаутом в пятом раунде, в очередной раз доказав свое превосходство в супертяжелом весе.

Усик — талант поколения. Какой человек! Для меня большая честь наблюдать за ним вживую. Он вдохновляет. Хамза Шираз

Напомним, что после поединка Тайсон Фьюри поздравил Усика с победой и вызвал его на третий бой.

Победу своего кума также прокомментировал бывший боксер Василий Ломаченко, который в этом году завершил карьеру.