Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе соотечественника Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Машина. Привет. Стабильность – признак мастерства. Лучший».

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.

Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца