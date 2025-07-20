Ломаченко – о победе Усика над Дюбуа: «Стабильность – признак мастерства»
Бывший чемпион мира поздравил Александра с титулом абсолютного чемпиона
около 2 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе соотечественника Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Машина. Привет.
Стабильность – признак мастерства. Лучший».
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
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