Хейни иронично высказался о завершении карьеры Ломаченко
Звёздный американец решил подшутить над Василием
около 15 часов назад
Ломаченко и Хейни / Фото - DAZN
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хейни (32-0, 15 KO) прокомментировал новость о том, что его бывший соперник Василий Ломаченко (18-3, 12 KO) решил повесить перчатки на гвоздь.
В мае 2023 года Хейни победил Ломаченко крайне спорным судейским решением, лишив украинца возможности стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Несмотря на всю противоречивость результата этого боя, Девин решил, что будет уместно подшутить над Ломой по этому поводу.
«Сегодня его день, а 20 мая 2023 года – нет».
Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении спортивной карьеры.