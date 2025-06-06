Хейни иронично высказался о завершении карьеры Ломаченко

Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хейни (32-0, 15 KO) прокомментировал новость о том, что его бывший соперник Василий Ломаченко (18-3, 12 KO) решил повесить перчатки на гвоздь.

В мае 2023 года Хейни победил Ломаченко крайне спорным судейским решением, лишив украинца возможности стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Несмотря на всю противоречивость результата этого боя, Девин решил, что будет уместно подшутить над Ломой по этому поводу.

«Сегодня его день, а 20 мая 2023 года – нет».

Today is his day.. May 20th, 2023 wasn’t 🤷🏽‍♂️ https://t.co/xRoFdU0dV2 — Devin Haney (@Realdevinhaney) June 5, 2025

Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении спортивной карьеры.