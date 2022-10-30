Хэйни об оценках в бою Ломаченко – Ортис: «Это было возмутительно»

Девин возмущен судьей отдавшему Василию 9 раундов

Девин Хэйни и Василий Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) в Twitter раскритиковал оценки судей в бою Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).



Больше всего недовольство у Хэйни вызвала оценка одного из судей, который отдал Ломаченко 9 раундов из 12.

«О, 117:111 – это было возмутительно!»

Также оценки этого судьи раскритиковал чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Напомним, Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей – 115:113, 116:112, 117:111.