«Большое спасибо Богу, Иисусу Христу, команде, отцу, менеджеру». Ломаченко о бое с Ортисом
Кроуфорд назвал безумием оценку одного из судей боя Ломаченко – Ортис
Теренс считает, что схватка была ближе к ничьей чем с таким оценкам
30 октября 11:45
Теренс Кроуфорд / Фото: DAZN
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд в Twitter раскритиковал оценку судьи поединка украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и американского проспекта Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).
«117:111 это безумие, первый был достаточно близок к ничьей».
Напомним, ранее опубликовали записки судей по итогам боя Ломаченко – Ортис.
Видео полного боя Ломаченко – Ортис.Видео лучших моментов боя Ломаченко – Ортис.
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