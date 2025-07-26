Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью резко раскритиковал идею потенциального боя между Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и блогером-боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова приводит Esports Insider.

По мнению британца, такой поединок — не просто фарс, а реальная угроза для жизни одного из участников:

Мы серьезно будем называть это боем? Это абсолютно неравное противостояние. Здоровье Джейка Пола будет под серьезной угрозой. Я даже не хочу это обсуждать. Тони Белью

Он также подчеркнул, что даже если ему придётся работать на этом шоу, то будет воспринимать его как нечто неприемлемое:

Это просто безумие. Люди умирают даже в равных поединках. А здесь шанс Пола — один из ста. Все делается ради денег, славы, хайпа... Но какой толк от денег, если ты рискуешь жизнью? Тони Беллью

Напомним, Джошуа в последний раз выходил на ринг в марте 2024 года.

Джейк Пол нашел очередную «жертву»? Известный ютубер хочет бой с экс-чемпионом мира.