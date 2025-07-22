«Если бы Усику связать одну руку...» Известный тренер – о поединке украинца с Джейком Полом
Лоевский не в восторге от такой идеи
около 1 часа назад
Фото: Daily Express
Известный тренер Леонид Лоевский в интервью sport-express.ua высказался о потенциальной дуэли Александра Усика (24-0, 15 KO) и Джейка Пола:
Даже если бы Усику связали одну руку, он бы другой рукой побил Пола уже в первом раунде. Все закончилось бы тогда, когда сам Усик этого пожелает.
А если бой состоится по правилам ММА?
Я не знаю уровня Джейка Пола в ММА, но хорошо знаю класс в боксе Усика. Здесь мой выбор очевиден.
Звезда НБА назвал Усика легендой.