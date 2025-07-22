Олег Шумейко

Известный тренер Леонид Лоевский в интервью sport-express.ua высказался о потенциальной дуэли Александра Усика (24-0, 15 KO) и Джейка Пола:

Даже если бы Усику связали одну руку, он бы другой рукой побил Пола уже в первом раунде. Все закончилось бы тогда, когда сам Усик этого пожелает.

А если бой состоится по правилам ММА?

Я не знаю уровня Джейка Пола в ММА, но хорошо знаю класс в боксе Усика. Здесь мой выбор очевиден.

Звезда НБА назвал Усика легендой.