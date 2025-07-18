Олимпийский чемпион Парижа-2024 по боксу Александр Хижняк поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом дивизионе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Александр Усик – герой нашей страны, сейчас в центре внимания всего мира. Я здесь по приглашению команды Александра Усика – чтобы болеть за него, поддерживать Александра и, конечно, мне приятно быть здесь как олимпийскому чемпиону. Мне приятно внимание ко мне и очень интересно наблюдать за всем происходящим здесь.

Александр победит на 100% в этом поединке, я даже ни на секунду не сомневаюсь в том, что всё обязательно получится. Я уже даже на сегодняшней пресс-конференции вижу победу Александра.

Сейчас я на том этапе, когда начал полноценные тренировки после восстановления. Со следующего года я надеюсь, что смогу выйти на профессиональный ринг, а также совмещать с олимпийским рингом.

Я видел и читал, что многие известные промоутеры хотят подписать контракт, но сейчас я здесь с командой Александра Усика, и, возможно, в будущем мы будем работать вместе. Так складываются все обстоятельства, что я рядом с ними, и мне это интересно. Хотелось бы продолжать вместе работать».