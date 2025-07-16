Михаил Цирук

Уже 19 июля Олександр Усик проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Дэниэля Дюбуа. Внимание украинской публики традиционно сосредоточено на нашем чемпионе, однако сегодня предлагается поговорить о сопернике Усика.

Официальный спонсор боя Усик-Дюбуа – букмекерский бренд GGBET, созданный для ценителей настоящих эмоций. «Стартер пак» для просмотра легендарного поединка именно здесь: разнообразие маркетов, спецпредложения к поединку, активности и интерактивы с розыгрышем призов и многое другое. Подписывайся на соцсети бренда или заходи на платформу ggbet.ua, чтобы получить максимум опций. Держи линию бокса вместе с GGBET!

В свои 27 лет Дюбуа уже прошел солидный путь в боксе, достойный того, чтобы его вспомнить. Так что сосредоточим немного больше внимания на британском спортсмене, чтобы узнать о нем немного больше.

Раннее начало профессиональной карьеры

Дэниэль Дюбуа - не единственный профессиональный боксер в своей семье. Его младшая сестра Кэролайн также боксер и также очень высокого уровня. 24-летняя девушка является чемпионкой Европы среди юниоров, победительницей Молодежных олимпийских игр, выиграла золото на молодежном чемпионате Европы, а на профессиональном ринге завоевала пояс IBO в легком весе и титул временной чемпионки WBC в легком весе.

Однако вернемся к Дэниэлю, ведь наш рассказ именно о нем. Дюбуа начал заниматься боксом с девяти лет. В любительском боксе успел провести 70 поединков, и выиграл 65 из них. Он был главной надеждой Великобритании на Олимпийских играх-2020, однако так и не принял в них участия, приняв предложение промоутера Фрэнка Уоррена начать профессиональную карьеру уже в 19 лет.

Я очень хотел бы выступить на Олимпийских играх и побороться за золото. Если бы Олимпиада была в следующем году. Но ждать четыре года я не могу. Я знаю, что за четыре года в профессионалах вырасту как боксер гораздо больше, чем это было бы в любителях. К 2020 году я планирую стать чемпионом мира среди профессионалов. Даниэль Дюбуа

Профессиональная карьера Дюбуа началась в апреле 2017 года с победы над соотечественником Маркусом Келли уже на 35 секунде поединка. Первые 15 боев британца завершились победами. В девятом из них, против американца Кевина Джонсона, произошло необычное событие – поединок с участием Дэниэля впервые и пока единственный раз не завершился досрочно.

Дюбуа победил в 10-раундовом поединке по очкам, и это единственный из его 24 боев, который зрители смогли увидеть до конца. В остальных случаях – нокаут: 21 раз его оформлял британский боксер, однако дважды был нокаутирован и сам. Дэниэль Дюбуа действительно имеет стальные кулаки, и один его удачный удар может решить все. Однако наш Александр Усик умеет разбираться с такими соперниками. Возможность убедиться в этом уже имел и сам Дюбуа, и другой британский монстр с мощным ударом – Тайсон Фьюри.

Первые серьезные титулы и поражение

В юбилейном десятомпоединке Дюбуа завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO, победив румына Развана Кожану. Далее были пояса WBO International и WBC Silver, а вот на первый по-настоящему серьезный трофей чемпиона мира пришлось немного подождать.

Перед тем, как завоевать его, Дюбуа потерпел первое в карьере поражение. 28 ноября 2020 года Даниэль встретился со своим соотечественником Джо Джойсом (11–0). Серьезным фаворитом в этом поединке считался Дюбуа, однако в итоге все сложилось не так, как прогнозировали букмекеры.

Бой между двумя перспективными британцами, которые не знали поражений в профессиональном боксе, проходил в довольно высоком темпе и в напряженной борьбе. Атаки Дюбуа выглядели опасными, однако Джойс хорошо работал ногами и демонстрировал способность держать удар. Он больше и эффективнее действовал передней рукой, и к шестому раунду левый глаз Дюбуа практически полностью закрылся, что в итоге и привело к его поражению.

В десятом раунде Джойс попал мощным джебом навстречу, после чего Дюбуа, отойдя, коснулся травмированного глаза, а затем опустился на колено и не поднялся до завершения отсчета рефери. На момент остановки боя Дюбуа лидировал по записям двух судей — 86–85 и 88–83, тогда как третий судья отдавал предпочтение Джойсу — 87–84. После боя выяснилось, что, кроме перелома орбитальной кости и повреждения зрительного нерва, у 23-летнего Дюбуа также диагностировали кровоизлияние в сетчатку глаза.

Сразу после того поражения разъяренный Даниэль завоевал первый титул чемпиона мира, пусть и временный. Нокаутировав румына Богдана Дину уже во втором раунде, он завоевал вакантный пояс WBA. А уже через год превратил титул временного чемпиона в регулярного, нокаутировав американца Тревора Брайана в четвертом раунде.

В этот момент британец стал обязательным претендентом для объединенного чемпиона мира Александра Усика, и после первой защиты титула в противостоянии с представителем ЮАР Кевином Лереной, где Дюбуа сначала сам побывал в нокдауне, но уже в третьем раунде нокаутировал соперника, настало время для его первой встречи с украинским чемпионом.

Первая встреча с Усиком

Резкий и динамичный украинец стал для Дюбуа действительно непреодолимой преградой. Победа Усика нокаутом в девятом раунде была бесспорной, однако в поединке во Вроцлаве не обошлось без спорного эпизода, о котором после боя говорили больше, чем о поединке и его результате.

В пятом раунде британец нанес Усику мощный удар в район пояса, после чего Александр упал на ринг. Судья классифицировал действие как нелегальный удар, и это дало украинцу полные пять минут для реабилитации. В итоге все завершилось хорошо для представителя Украины, однако часть людей до сих пор считает ту победу несправедливой. Конечно, такое мнение не влияет абсолютно ни на что, однако так или иначе подогревает градус будущего противостояния.

Второй пояс чемпиона мира, яркая победа над Джошуа и сорванный бой с Паркером

После первого противостояния с Усиком Дюбуа успел провести три поединка, и два из них были по-настоящему знаковыми. В первом, против хорвата Филипа Хрговича, Даниэль завоевал пояс временного чемпиона мира по версии IBF.

А яркий бой с Энтони Джошуа, в котором Дюбуа защитил этот титул, стал одним из самых ярких моментов его карьеры. В бою против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа с первых же минут пошел в атаку и уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун. С ощутимым преимуществом действующего чемпиона проходили и следующие раунды. В пятом раунде в атаке Джошуа Дюбуа нанес встречный удар, после которого Джошуа упал, долго не приходя в себя.

После этого Дюбуа должен был защищать титул в противостоянии с новозеландцем Джозефом Паркером, но за два дня до боя вынужден был сняться из-за проблем со здоровьем. Даниэль выбыл из-за вирусной инфекции, а его заменил конголезский супертяжеловес Мартин Баколе, который потерпел поражение нокаутом. IBF, в итоге, оставила пояс за Дюбуа.

И вот, после почти двух лет с момента поражения во Вроцлаве, он снова встретится с Александром Усиком. Безумное желание молодого боксера взять реванш вполне можно понять. Вероятно, именно из-за него и возникают все эти громкие заявления, крики в лицо Усику и другие поступки, которые свидетельствуют, прежде всего, о нервах и волнении.

Дюбуа будет явным аутсайдером поединка, однако шансы на успех у него все же есть. Боксер с таким невероятным ударом имеет их всегда, и один эпизод способен решить судьбу любого боя в его пользу. Но найдет ли британец эту возможность в противостоянии с Александром Усиком?

В первом поединке Усик-Дюбуа фатальным стал 9 раунд – именно тогда Александр Усик техническим нокаутом победил «Динамита» Дюбуа. Так что не удивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что наиболее вероятно реванш закончится в 7, 8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Сбудутся ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настройтесь на просмотр и держите линию бокса вместе с GGBET!

В материале использованы фото Getty Images