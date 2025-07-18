Олег Гончар

Президент Ассоциации бокса Украины Андрей Котельник в интервью Sport-express.ua рассказал, почему бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко не использовал свой потенциал на 100%.

По словам Котельника, если бы Ломаченко был американцем, он бы достиг титула абсолютного чемпиона мира, но из-за украинского происхождения ему не дали полностью раскрыть возможности.

Котельник подчеркнул, что Ломаченко заслуживал на звание абсолютного чемпиона, ведь был чемпионом в трех весовых категориях и боролся за объединение поясов, но не достиг цели.

Что касается завершения карьеры Ломаченко, Котельник отметил, что в 37 лет в легком весе Ломаченко не хватает мотивации для новых попыток объединить титулы.

Также он подчеркнул, что Василию не о чем сожалеть, ведь его достижения, включая титулы WBA, WBO и WBC, сделали его легендой.

Напомним, ранее Джейк Пол включил Кличко и Ломаченко в образ идеального боксера.

Один из боксеров стремится поквитаться с Ломаченко за поражение.