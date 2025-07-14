Бывший соперник Ломаченко стремится поквитаться с Василием
Американец снова хочет встретиться на ринге с бывшим чемпионом
около 1 часа назад
Американский боксер полулегкого дивизиона Гэри Расселл-младший (31-2, 18 КО) для Boxing Scene рассказал, которое поражение в карьере беспокоит его больше всего.
«На мой взгляд, у меня всего одно поражение в карьере – от Ломаченко. Я был обезвожен во время того боя.
Меня раздражает, что он завершил карьеру. Если честно, я бы очень хотел организовать спарринг. Даже если он больше не хочет боксировать – просто чтобы поставить точку».
В 2014 году Ломаченко победил Гэри в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе. Для Ломаченко это был третий бой на профессиональном уровне.
В 2022 году Расселл-младший уступил Марку Магсайо.
Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.