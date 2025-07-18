Олег Гончар

Президент Ассоциации бокса Украины Андрей Котельник в интервью Sport-express.ua поделился мнением о лучшем боксёре Украины времен независимости.

Котельник отметил Василия Ломаченко за его феноменальное мастерство в ринге и боксерские качества. В то же время по результатам Котельник отдал предпочтение Александру Усику, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Не обошел вниманием он и братьев Кличко — Виталия и Владимира, которые доминировали в супертяжелом весе в течение десяти лет, удерживая чемпионские пояса.

По тому, что делал в ринге Ломаченко и по его боксерским качествам, я поставлю его на первое место. Но если брать по результатам, то, конечно, я отмечу Усика. Братьев Кличко тоже, они десять лет держали пояса. Трудно их сравнивать. Каждый был топом в свое время. Андрей Котельник

Напомним, ранее ютубер Джейк Пол включил двух украинцев в образ идеального боксера.

Один из боксеров из США стремится поквитаться с Ломаченко за давнее поражение.