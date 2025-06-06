Кривдитель Беринчика не нацелен на титул Ломаченко после завершения карьеры украинца

Дэвис не заинтересован в поединке за пояс IBF

около 6 часов назад

Фото: Sky Sports
Фото: Sky Sports
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Чемпион WBO Кишон Дэвис (13-0, 9 KO) честно признался, что не планирует драться с Реймондом Муратальей (23-0, 17 KO), который станет полноценным чемпионом IBF после завершения карьеры Василия Ломаченко (18-3, 12 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Я не буду с ним драться. Говорю открытым текстом. Во-первых, сейчас в этом бою особого интереса нет. Во-вторых, зачем мне платить за еще один пояс? Чтобы что? Достаточно того, что я плачу за этот (показывает пояс WBO).

Кишон Дэвис

Промоутер Василия признал, что ему будет не хватать подопечного.

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