Кривдитель Беринчика не нацелен на титул Ломаченко после завершения карьеры украинца
Дэвис не заинтересован в поединке за пояс IBF
около 6 часов назад
Фото: Sky Sports
Чемпион WBO Кишон Дэвис (13-0, 9 KO) честно признался, что не планирует драться с Реймондом Муратальей (23-0, 17 KO), который станет полноценным чемпионом IBF после завершения карьеры Василия Ломаченко (18-3, 12 KO). Слова американца приводит vringe.com:
Я не буду с ним драться. Говорю открытым текстом. Во-первых, сейчас в этом бою особого интереса нет. Во-вторых, зачем мне платить за еще один пояс? Чтобы что? Достаточно того, что я плачу за этот (показывает пояс WBO).
Промоутер Василия признал, что ему будет не хватать подопечного.