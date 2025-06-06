Двукратный олимпийский чемпион – Ломаченко: «Я всегда восхищался твоим уникальным стилем»
Кубинец в восторге от карьеры Василия
около 10 часов назад
Робейси Рамирес / Фото - Sky Sports
Бывший кубинский чемпион мира и обладатель двух золотых олимпийских медалей Робейси Рамирес (14-3, 9 KO) прокомментировал решение обладателя титулов IBF и IBO в легком дивизионе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить карьеру.
«Счастливого выхода на пенсию. Настоящая легенда бокса. Я всегда восхищался твоим уникальным стилем, дисциплиной и величием на ринге. Спасибо, что вдохновил так многих из нас».
37-летний украинец в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.
Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении спортивной карьеры.