Двукратный олимпийский чемпион – Ломаченко: «Я всегда восхищался твоим уникальным стилем»

Кубинец в восторге от карьеры Василия

около 10 часов назад

Робейсі Рамірес / Фото - Sky Sports
Робейси Рамирес / Фото - Sky Sports
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Владимир Кириченко

Бывший кубинский чемпион мира и обладатель двух золотых олимпийских медалей Робейси Рамирес (14-3, 9 KO) прокомментировал решение обладателя титулов IBF и IBO в легком дивизионе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить карьеру.

«Счастливого выхода на пенсию. Настоящая легенда бокса. Я всегда восхищался твоим уникальным стилем, дисциплиной и величием на ринге. Спасибо, что вдохновил так многих из нас».

37-летний украинец в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.

Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении спортивной карьеры.

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