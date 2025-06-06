Пакьяо — о завершении карьеры Ломаченко: «У него есть причина...»
Легенда бокса похвалил украинца
около 9 часов назад
Менни Пакьяо / Фото - Yahoo
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) для FightHype прокомментировал решение обладателя титулов IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить профессиональную карьеру.
«Он – чемпион и хороший боксер. У него есть причина, почему он ушел на пенсию».
Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Джорджа Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.