Пакьяо — о завершении карьеры Ломаченко: «У него есть причина...»

Легенда бокса похвалил украинца

около 9 часов назад

Менні Пак’яо / Фото - Yahoo
Менни Пакьяо / Фото - Yahoo
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) для FightHype прокомментировал решение обладателя титулов IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить профессиональную карьеру.

«Он – чемпион и хороший боксер. У него есть причина, почему он ушел на пенсию».

Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Джорджа Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.

Поделиться

БоксНовости СпортаМэнни ПакьяоВасилий Ломаченко

Материалы по теме

Ломаченко та Хейні / Фото - DAZN

Хейни иронично высказался о завершении карьеры Ломаченко

около 15 часов назад

Василь Ломаченко / Фото - latimes.com

Арум назвал преемника Ломаченко – это обидчик Беринчика

около 16 часов назад

Камбосос та Ломаченко / Фото - DAZN

Камбосос обратился к Ломаченко после его решения завершить карьеру

около 16 часов назад

Василь Ломаченко

«Чемпионе, уважение». Стивенсон отреагировал на завершение карьеры Ломаченко

1 день назад