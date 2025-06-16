Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе американец Ричардсон Хитчинс (20-0, 8 КО) заявил, что хочет провести поединок против своего звездного соотечественника Дэвина Хэйни (32-0, 15 KO).

После досрочной победы над Джорджем Камбососом (22-4, 10 КО) Хитчинс бросил вызов бывшему чемпиону в двух весовых категориях. Цитирует Ричардсона boxing247.com.

«Я хочу большие бои. После моего последнего поединка я сразу же вызвал Теофимо Лопеса. Безусловно, у него есть другие планы, поэтому я не знаю, что будет дальше. Но смотря в камеру, я скажу: Девин Хэйни, пошел на х*й, давай драться. Девин Хэйни будет следующим. На х*й Девина и Билла Хэйни».

Напомним, что 14 июня Хитчинс победил Камбососа техническим нокаутом в восьмом раунде.