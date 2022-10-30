Ортис: «Как только я огорчу Ломаченко, мы проведем бой с Хэйни»
Полное видео поединка Ломаченко – Ортис
Украинец провел трудный бой в США
30 октября 09:24
Василий Ломаченко, Джемейн Ортис / Фото: twitter
Представляем полное видео поединка бывшего чемпиона мира в трех дивизионах 34-летнего украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и американского 26-летнего проспекта Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).
Напомним, Ломаченко выиграл у Ортиса единогласным решением судей. Бой оказался самым тяжелым для украинца после Теофимо Лопеса.
Также в рамках шоу Ломаченко – Ортис свою седьмую победу в профи-боксе одержал внук Мухаммеда Али.
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