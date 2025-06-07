Кроуфорд о бое с Альваресом: «У него будут свои трудности»

Владимир Кириченко

Обладатель титула по версии WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для FightHype.com прокомментировал свой будущий поединок против абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

«Это будет тяжелое испытание для обеих сторон. У него будут свои трудности. У меня будут свои трудности. В этом и заключается суть больших боев. Кто преодолеет эти трудности и кто воспользуется ошибками соперника. Я буду готов и хорошо подготовлюсь. Я очень взволнован и с нетерпением жду боя».

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым (115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скулла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Мегафайт между Кроуфордом и Канело пройдет 12 сентября на стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе.