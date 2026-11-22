Денис Седашов

Туринский Ювентус на своем поле одержал победу над Венецией со счетом 4:0 в матче 12-го тура итальянской Серии А, отправив все четыре мяча в ворота соперника за 18 минут.

Первая половина встречи прошла без голов, но после перерыва хозяева поля полностью доминировали. В промежутке между 53-й и 71-й минутами туринцы оформили разгром усилиями Ника Вольтемаде, Тена Копмейнерса, Хуана Кабаля и Рандаля Коло-Муани, который реализовал пенальти.

Серия А. 12-й тур

Ювентус — Венеция — 4:0

Голы: Вольтемаде, 53, Копмейнерс, 59, Кабаль, 65, Коло-Муани, 71, с пен.

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Свой следующий матч туринцы проведут в Лиге Европы против Омонии, после чего во внутреннем чемпионате встретятся с Комо. В следующем туре Серии А Венеция сыграет против Болоньи.

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