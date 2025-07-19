Лапин одержал победу в титульном бою в андеркарде реванша Усик – Дюбуа
Украинец победил Льюиса Эдмондсона
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) победил британца Льюиса Эдмондсона (11-0, 3 КО) и стал обладателем сразу трех титулов.
Поединок длился все 10 раундов и завершился победой украинца — 95-95, 96-94 (х2).
Поединок состоялся в андеркарде реванша между Усиком и Дюбуа на стадионе Уэмбли.
Ранее сообщалось, что Сиренко единогласным решением судей проиграл Дакресу.