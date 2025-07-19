Денис Седашов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) поделился своими мыслями о войне в Украине после участия в открытии мозаики на Трафальгарской площади в Лондоне. Слова приводит Ready to Fight.

На вопрос, как он воспринимает возможность представлять Украину на таком масштабном мероприятии, Усик ответил:

Для меня это еще один шанс сказать людям, что происходит в моей стране. Россия уничтожает мою страну, разрушает семьи, больницы, школы и много зданий, не военных зданий. Для меня это шанс сказать: «Эй, люди, откройте глаза, Россия хочет весь мир». Александр Усик

Чисора назвал главную опасность для Усика в реванше против Дюбуа.