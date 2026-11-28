Лапин узнал имя соперника на бой в рамках шоу во Львове
Для Данила це буде перший вихід на ринг після поразки від Тані
Стало известно имя следующего соперника украинского боксера полутяжелого веса Даниэля Лапина (13-1, 5 КО).
Им станет 38-летний итальянец Никола Чириани (19-4-1, 12 КО).
Поединок станет сопутствующим главным событием вечера бокса Rising Stars III: Constellation, который организует промоутерская компания Usyk 17 Promotions.
Для Лапина это будет первый выход на ринг с мая 2026 года, когда он потерпел дебютное поражение в профессиональной карьере, уступив нокаутом французу Бенжамену Мендесу Тани.
Главным событием вечера станет бой обладателя титула WBA Gold International в полутяжелом весе Александра Хижняка (3-0, 2 КО).
Напомним, Лапину искали соперника через платформу Ready to Fight и предлагали гонорар в 8 тысяч долларов.
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