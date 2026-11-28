Владимир Кириченко

Стало известно имя следующего соперника украинского боксера полутяжелого веса Даниэля Лапина (13-1, 5 КО).

Им станет 38-летний итальянец Никола Чириани (19-4-1, 12 КО).

Поединок станет сопутствующим главным событием вечера бокса Rising Stars III: Constellation, который организует промоутерская компания Usyk 17 Promotions.

Для Лапина это будет первый выход на ринг с мая 2026 года, когда он потерпел дебютное поражение в профессиональной карьере, уступив нокаутом французу Бенжамену Мендесу Тани.

Главным событием вечера станет бой обладателя титула WBA Gold International в полутяжелом весе Александра Хижняка (3-0, 2 КО).

Напомним, Лапину искали соперника через платформу Ready to Fight и предлагали гонорар в 8 тысяч долларов.