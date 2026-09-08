Владимир Кириченко

Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе Александра Усика (25-0, 16 КО), для Sky Sports отреагировал на призыв экс-владельца титулов Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) провести трилогию.

«Усик – не запасной вариант для Тайсона. Если Фьюри нужен соперник, ему стоит зайти на платформу Ready to Fight. Там ему помогут найти достойного оппонента. Александр всегда открыт к большим вызовам. Но серьезные намерения подтверждаются конкретным предложением, а не заявлениями в прессе».

В июне 39-летний Усик объявил, что отказывается от трех чемпионских поясов в тяжелом весе, которыми на тот момент владел. Следующий бой он может провести против Уайлдера.

Фьюри же в ноябре должен был боксировать с Джошуа, но заявил об отмене поединка.

Александр дважды победил Тайсона – в 2024 году решением судей.

Напомним, Фьюри призвал Усика провести трилогию в ноябре.