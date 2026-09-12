Сергей Лапин вошел в рейтинг самых влиятельных людей в боксе.
Украинец разместился на 41-м месте
Директор команды Александра Усика (25-0, 16 КО) Сергей Лапин вошел в рейтинг самых влиятельных фигур в мировом боксе по версии издания Boxing News.
37-летний украинский специалист занял в списке 41-е место. В этом рейтинге Лапин опередил известного тренера и экс-чемпиона мира Роберта Гарсию (44-я позиция) и промоутеров братьев Зауэрланд (43-е место), а также расположился сразу за менеджером Ли Итоном (42-я строчка).
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