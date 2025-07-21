Леннокс Льюис назвал бойца, который имеет лучшие шансы в поединке с Усиком
Легендарный британец хочет увидеть украинца на ринге с Паркером
около 1 часа назад
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Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис высказался о кандидатуре следующего соперника Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Думаю, что сейчас лучшие шансы были бы у Джозефа Паркера. Но они все как будто уклоняются от него. Именно Джозеф должен быть следующим. Просто сделайте этот бой. Ведь он уже давно ждет своего шанса. Я не понимаю, почему он до сих пор не получил бой с Усиком. Думаю, что теперь он точно должен быть следующим.
Дэниел Дюбуа признал величие Усика.