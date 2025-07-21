Экс-тренер сборной Украины и «Украинских атаманов» Леонид Лоивский рассказал sport-express.ua, кого хочет увидеть следующим соперником Александра Усика (24-0, 15 КО):

Хотелось бы, чтобы он в третий раз победил Тайсона Фьюри – из-за его некрасивого поведения. Думаю, в пятом-шестом раунде Усик его нокаутировал бы.

Среди реальных оппонентов: новозеландец Джозеф Паркер – по уровню бокса, затем – интересный британец Дэвид Аделейе, которого недооценивают. Видел несколько его боев – может бить сериями, точно не подарок. И третий – австралиец Джай Опетайя. Именно в таком порядке.