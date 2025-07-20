Олег Гончар

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), которая принесла украинцу звание трехкратного абсолютного чемпиона, передает Seconds Out.

Льюис отметил, что Дюбуа слишком старался в бою, стремясь одолеть Усика, но не смог реализовать свои намерения из-за мастерства украинца.

«Усик прекрасно двигается, он — великий чемпион и просчитал его». Леннокс Льюис

По мнению легенды, постоянное движение Усика стало ключевым фактором, особенно против габаритных соперников, таких как Дюбуа.

В то же время Льюис выразил оптимизм относительно будущего британца, подчеркнув его молодость и потенциал. Он считает, что несмотря на тяжелое поражение нокаутом в пятом раунде, Дюбуа еще будет иметь шанс вернуться на топовый уровень.

Льюис также подчеркнул, что Усик доказал свое превосходство благодаря высокому боксерскому интеллекту и технике, которые делают его одним из лучших в супертяжелом весе.

Напомним, что в следующем бою Усика ждёт Джозеф Паркер.