Временный обладатель титула WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для Pro Boxing Fans поделился мыслями о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

«Было здорово видеть, как он победил и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира (Усик трижды становился абсолютом – прим.). Я буду ждать свою возможность и посмотрю, даст ли он мне шанс. Надеюсь, мы сможем разделить ринг и провести большой бой.

Он – исключительный боец, очень сильный, всегда держит в напряжении. Этот бой был действительно зрелищным. Я сидел на краю своего места и думал: „Что же будет дальше?“

Теперь нам нужно составить план. Я должен выйти в ринг и биться. Я ждал слишком долго».