Обидчик Уайлдера ждет боя с Усиком после его победы над Дюбуа
Новозеландец является обязательным претендентом на титул WBO
около 3 часов назад
Временный обладатель титула WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для Pro Boxing Fans поделился мыслями о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).
«Было здорово видеть, как он победил и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира (Усик трижды становился абсолютом – прим.). Я буду ждать свою возможность и посмотрю, даст ли он мне шанс. Надеюсь, мы сможем разделить ринг и провести большой бой.
Он – исключительный боец, очень сильный, всегда держит в напряжении. Этот бой был действительно зрелищным. Я сидел на краю своего места и думал: „Что же будет дальше?“
Теперь нам нужно составить план. Я должен выйти в ринг и биться. Я ждал слишком долго».
Напомним, вчера на мероприятии в Лондоне Александр нокаутировал Дэниела в 5-м раунде. 33-летний Паркер победил в 6 последних поединках, а в последний раз проигрывал в октябре 2022 года Джо Джойсу.