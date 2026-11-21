Лорен Прайс – первая британская абсолютная чемпионка мира в эпоху четырех поясов
На шоу в Кардиффе она перебоксировала представительницу Чехии
Лорен Прайс / Фото - Yahoo
Британская обладательница титулов WBC, WBA, IBF и IBO в полусреднем весе Лорен Прайс (11-0, 2 КО) победила чешку Михаэлу Коташкову (12-2-2, 4 КО) в поединке за вакантный пояс WBO.
Британка победила единогласным решением судей — все трое по 100:90.
Она стала первой британской абсолютной чемпионкой мира в эпоху четырех поясов.
Бой состоялся на шоу в Кардиффе на Utilita Arena.
Ранее стало известно, что Виктор Постол проведет следующий бой 29 ноября в Ужгороде.
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