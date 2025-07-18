Олег Гончар

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля в Лондоне.

В интервью Boxing News Льюис подчеркнул уникальную способность Усика ментально изнурять соперников.

Льюис заявил, что испытывал подобное давление в своей карьере, когда соперники опережали его на ринге, заставляя менять тактику. По его словам, в таких ситуациях необходимо прижимать оппонента к канатам и навязывать физическую борьбу, чтобы нейтрализовать скорость и точность.

Леннокс считает, что Усик, которого Тони Белью называл ментально изнурительным, использует эту стратегию мастерски.

Что касается попыток команды Дюбуа психологически давить на Усика через провокации, Льюис предположил, что это может обернуться против них. Он рассказал, что подобные действия соперников мотивировали его самого биться агрессивнее, но подчеркнул, что никогда не переходил на личные оскорбления, держа борьбу в рамках спорта.

Напомним, ранее Усик и Дюбуа удивили всех во время официального взвешивания.