Макогоненко хочет перейти в профессионалы после завоевания олимпийского золота
17-летняя украинская боксерша не смогла провести профессиональный бой в Лондоне, но приобрела новый опыт
около 1 часа назад
Украинская боксерка Кира Макогоненко поделилась впечатлениями от выставочного боя в Лондоне и прокомментировала будущий поединок Александра Усика (23-0, 14 КО) против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).
По словам 17-летней боксерки, ей не позволили провести в Лондоне профессиональный бой, и поэтому бой против соперницы из Венгрии был выставочным.
«Это был новый опыт, ведь мне всего 17 лет. В Великобритании профи-бокс разрешен с 18, поэтому это был выставочный бой. Мы с командой — друзья, так что, возможно, ещё поработаем вместе».
Она мечтает о олимпийском золоте, а затем — о профессиональной карьере.
«Обсуждаем старт в другой стране, где нет возрастных ограничений, или дождусь 18».
Что касается боя Усика с Дюбуа, Макогоненко заявила о поддержке Александра.
Усик, действующий чемпион WBC, WBO, WBA и IBO, встретится с обладателем титула IBF Дюбуа 19 июля на Уэмбли.
Напомним, ранее чемпион мира Жанибек Алимханулы уверен, что Усик легко победит Дюбуа.
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