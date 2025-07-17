Олег Гончар

Украинская боксерка Кира Макогоненко поделилась впечатлениями от выставочного боя в Лондоне и прокомментировала будущий поединок Александра Усика (23-0, 14 КО) против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

По словам 17-летней боксерки, ей не позволили провести в Лондоне профессиональный бой, и поэтому бой против соперницы из Венгрии был выставочным.

«Это был новый опыт, ведь мне всего 17 лет. В Великобритании профи-бокс разрешен с 18, поэтому это был выставочный бой. Мы с командой — друзья, так что, возможно, ещё поработаем вместе». Кира Макогоненко

Она мечтает о олимпийском золоте, а затем — о профессиональной карьере.

«Обсуждаем старт в другой стране, где нет возрастных ограничений, или дождусь 18». Кира Макогоненко

Что касается боя Усика с Дюбуа, Макогоненко заявила о поддержке Александра.

Усик, действующий чемпион WBC, WBO, WBA и IBO, встретится с обладателем титула IBF Дюбуа 19 июля на Уэмбли.

Напомним, ранее чемпион мира Жанибек Алимханулы уверен, что Усик легко победит Дюбуа.

Также Тарас Шелестюк нашел способ, как заинтересовать Усика остаться в боксе.