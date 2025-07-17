Олег Гончар

Украинский боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) поделился прогнозом на реванш между чемпионом WBC, WBO и WBA в тяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля в Лондоне. В интервью LuckyPunch боксер выразил уверенность в победе своего соотечественника.

По словам Шелестюка, Усик превосходит Дюбуа благодаря технике, опыту и физической форме, но признал, что в супертяжелом весе один точный удар может изменить результат, поэтому оставляет 1% на непредсказуемость.

Что касается будущего Усика, Шелестюк считает, что 38-летний украинец не завершит карьеру после этого боя. По его мнению, Александр может провести ещё несколько поединков и даже попробовать стать абсолютным чемпионом в бриджервейте.

Напомним, ранее Усик и Дюбуа в последний раз встретились взглядом перед взвешиванием.

Украинец на последней пресс-конференции надел образ одного из гетманов.