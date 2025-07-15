Макогоненко о участии в шоу Усик – Дюбуа 2: «Это будет выставочный бой, но по формуле профессионального»
17-летняя украинская боксерка дебютирует в Лондоне
39 минут назад
17-летняя украинская боксерша Кира Макогоненко рассказала о запланированном выставочном бою в рамках открытой тренировки Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) накануне реванша.
Твой бой будет в рамках профессионального бокса или любительского?
«Это будет выставочный бой, но по формуле профессионального боя».
Что ты почувствовала, когда узнала, что будешь причастна к бою Усика с Дюбуа?
«Я была просто невероятно рада. Это огромная возможность для меня. Я очень благодарна команде Усика, своей команде и своему отцу за такую возможность».
Как ты совмещаешь молодость с профессиональным спортом?
«Профессиональный спорт – и есть моя молодость. Да, приходится от чего-то отказываться, но без этого не будет результата».
Твои победы уже стали примером для многих. А кто является примером для тебя – и почему?
«Примером для себя являюсь я. Я каждый день стараюсь становиться лучше. Мы вместе с моим отцом, с моей командой движемся этим путем».
Что пожелаешь Александру Усику перед боем?
«Желаю Александру, безусловно, победы. Чтобы бой прошел хорошо, красиво и главное – без травм. Александр Усик – легенда. Он GOAT».
Напомним, Макогоненко проведет выставочный поединок 16 июля в Лондоне (Великобритания).
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