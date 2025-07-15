Владимир Кириченко

17-летняя украинская боксерша Кира Макогоненко рассказала о запланированном выставочном бою в рамках открытой тренировки Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) накануне реванша.

Твой бой будет в рамках профессионального бокса или любительского?

«Это будет выставочный бой, но по формуле профессионального боя».

Что ты почувствовала, когда узнала, что будешь причастна к бою Усика с Дюбуа?

«Я была просто невероятно рада. Это огромная возможность для меня. Я очень благодарна команде Усика, своей команде и своему отцу за такую возможность».

Как ты совмещаешь молодость с профессиональным спортом?

«Профессиональный спорт – и есть моя молодость. Да, приходится от чего-то отказываться, но без этого не будет результата».

Твои победы уже стали примером для многих. А кто является примером для тебя – и почему?

«Примером для себя являюсь я. Я каждый день стараюсь становиться лучше. Мы вместе с моим отцом, с моей командой движемся этим путем».

Что пожелаешь Александру Усику перед боем?

«Желаю Александру, безусловно, победы. Чтобы бой прошел хорошо, красиво и главное – без травм. Александр Усик – легенда. Он GOAT».

Напомним, Макогоненко проведет выставочный поединок 16 июля в Лондоне (Великобритания).