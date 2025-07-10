Усик ответил, заслуживает ли Дюбуа реванша с ним
Лидер хевивейта не стал лукавить
около 2 часов назад
Усик и Дюбуа / Фото - Sky Sports
Владелец титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) для The Ring поделился мыслями о чемпионе IBF британце Даниэле Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Я люблю своих британских соперников.
Я считаю, что Даниэль – хороший атлет, хороший боксер с замечательными навыками. Он одержал отличные победы в своих последних трех поединках, он – отличный боец. Думаю, Даниэль заслуживает реванша».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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