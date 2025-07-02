Бывший чемпион мира Карл Фроч в интервью для SportingTalk поделился прогнозами на реванш между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Это бой, которого мы с нетерпением ждем. Правильный большой поединок для профессионального бокса.

У Дюбуа есть шанс. Он большой, сильный парень, обладает мощным ударом, и он стал лучше после их первого боя. Он уверен в себе. Посмотрите, что он сделал с Джошуа. Если сравнить то, что он сделал с Джошуа, с тем, что сделал Усик, то Усик не смог так финишировать Джошуа, как это сделал Дюбуа, потому что у Дюбуа сильный, тяжелый, жесткий удар.

Я просто не вижу, чтобы такой боец, как Дюбуа... Я знаю, что он выдержал Миллера, и Хргович попадал своими ударами, но они не заставили его работать на пределе. Понимаешь, о чем я? Когда с ним был Усик – он заставлял его работать, заставлял думать, что он делает, давил на него, пробивал, сближался с ним, навязывал борьбу везде, давил – а это выматывает. 12 раундов по три минуты, чтобы быть деклассированным и побитым. Это будет тяжело.

У Дюбуа есть шанс панчера. Это будет жесткий бой. Для меня Усик – большой фаворит, но он на 10 лет старше. Дюбуа сейчас на подъеме, летает на волне уверенности. Это большой шанс».