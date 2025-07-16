«Мы — мамины сынки, а они — настоящие мужчины». Чисора о войне, Усике и бое на «Уэмбли»
Британец прокомментировал подготовку Даниэля к бою с украинцем
43 минуты назад
Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал подготовку Дэниела Дюбуа (22-2, 21 КО) к реваншу с украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO), который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Слова приводит The Sun.
Дюбуа готовится в Испании, но нужно понимать: Усик живет совсем другой жизнью. Когда он дома, он сидит в гостиной и слышит, как над головой пролетают ракеты. Дэниел дерется с человеком, который уже привык к войне.
По мнению ветерана, Дюбуа должен действовать агрессивно и решительно, без всяких сомнений:
Ему нужно выйти на Уэмбли и превратиться в демона. Просто идти вперед, не задумываясь. Но давайте будем честными: мы, англичане, — маменькины сынки. А эти ребята — настоящие мужчины.
Также Чисора отметил, что победить Усика может только кто-то еще более сумасшедший, чем он. И добавил с улыбкой:
Есть ли кто-то более сумасшедший? Не знаю. Но Дэниел точно близок к этому.
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