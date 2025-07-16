Усик лидирует, Стивенсон вошел в топ-10 обновленного рейтинга The Ring
В десятку вошел Шакур Стивенсон
около 1 часа назад
Авторитетное американское издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).
Лидером списка, как и раньше, остается абсолютный чемпион в тяжелом весе — украинец Александр Усик (23-0, 14 KO).
Изменения коснулись последней ступени топ-10: из рейтинга выбыл чемпион WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО). Его заменил американец Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО), чемпион WBC в легком весе.
Обновленный топ-10 боксеров мира по версии The Ring:
Александр Усик (Украина)
Наоя Иноуэ (Япония)
Теренс Кроуфорд (США)
Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев
Дзюнто Накатани (Япония)
Джесси Родригес (США)
Сауль Альварес (Мексика)
Кен Широ (Япония)
Шакур Стивенсон (США)
Усик назвал реальную причину завершения карьеры через два поединка.
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