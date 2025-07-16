Владелец титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) объяснил, почему после двух боёв хочет повесить перчатки на гвоздь. Украинца цитирует fightnews.info:

Я сказал, что у меня осталось два боя, потому что у меня двое сыновей. Сейчас им 12 и 10 лет. Им и моей дочери нужен я. Я хочу посвятить время моей семье, моей жене. Я хочу жить с моей семьей постоянно, а не только иногда.

Шесть месяцев я тренируюсь, шесть месяцев провожу с семьей. Возможно, даже меньше – 4,5 месяца. Этого мало для моей семьи.