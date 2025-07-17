На войне против России погиб украинский боксер
Он выступал в составе сборной Житомирской области
около 1 часа назад
Юрий Егоров / Фото - Facebook
Федерация бокса Украины сообщила о гибели на войне против России боксера Юрия Егорова.
Егоров был бойцом разведки бригады «Азов» Национальной гвардии Украины. Он погиб 11 июля.
Юрий родился в 2004 году в селе Рыжаны, Володарск-Волынского района Житомирской области. Закончив школу, он поступил в Житомирский Полесский агроуниверситет.
Егоров был в сборной Житомирской области по боксу и представлял БК «Стелс».
После начала полномасштабной войны с РФ Юрий добровольно присоединился к разведке бригады «Азов».
Ранее сообщалось, что призера чемпионатов Украины по боксу жестоко убили в Донецкой области.
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