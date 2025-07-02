Призёра чемпионатов Украины по боксу жестоко убили в Донецкой области
Трагедия произошла 26 июня в селе Гришино
около 3 часов назад
Украинский боксер Владислав Карпачев стал жертвой жестокого убийства. Об этом сообщила Федерация бокса Украины.
Инцидент произошел 26 июня в селе Гришино Донецкой области. Точные подробности пока неизвестны.
«Вместе с семьей Карпачев стал жертвой ужасного преступления. Это – болезненная и невыразимая утрата для всей боксерской общины.
На данный момент обстоятельства события окончательно не выяснены – известно, что после преступления пропал личный автомобиль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА).
Правоохранительные органы проводят следственные действия и розыскные мероприятия для установления виновных».
26-летний Карпачев выступал в весовой категории 60 кг, был призером чемпионатов Украины среди молодежи.
Ранее чемпион Украины по легкой атлетике погиб на войне против России.
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