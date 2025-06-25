Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский высказался по поводу резонансного конфликта между экс-чемпионом мира Василием Ломаченко и известными волонтерами Сергеем Стерненко и Сергеем Притулой. Его слова приводит Blik.

Я могу профессионально комментировать действия Васи исключительно те, которые связаны с боксом. Всё, что вне спорта, особенно слова Притулы или Стерненко, комментировать желания нет. Они публичные люди, а я – нет. Сейчас на пенсии и тренирую маленьких детей. Занимаюсь своим делом.

Моя точка зрения по поводу войны была и остаётся неизменной: москали – это мерзавцы! Я хочу, чтобы Россию наказали, чтобы агрессор ответил за каждое своё преступление со всей строгостью. А комментировать точку зрения других людей... Зацепились Стерненко, Притула и Ломаченко, так что, ещё и Сосновский там должен быть? Зачем? Мне это не нужно… Каждый имеет право на своё мнение.

Сейчас у нас страна разделилась. Не один Ломаченко называет россиян братьями. У нас много таких народных депутатов, которые говорят про «один народ». Разве я не прав? Чем занимается Бойко? Но ведь мы с вами не можем его из Верховной Рады выгнать..