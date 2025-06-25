Вице-президентка Федерации гимнастики Украины Стелла Захарова высказалась по поводу публичного конфликта между боксером Василием Ломаченко и волонтерами Сергеем Стерненко и Сергеем Притулой. По словам Захаровой, критика в адрес спортсмена — безосновательна. Слова приводит ВLIK.ua.

Василий – украинец. Разве Ломаченко предал Украину? Он, как и Александр Усик, всегда представляли наше государство в мире, бились за его честь на ринге.

Скажите мне, пожалуйста, какое вообще имеют право люди, которые не имеют никакого отношения к спорту, писать такие вещи в его адрес? Что они хотят? Похайповать? Наши спортсмены рвали кровь, чтобы завоевывать награды, годами работали на свое имя, имидж, очень непростой работой зарабатывали деньги.

Товарищ Притула же не побежал к Глафире Петровне, которую никто не знает, не хайповал с нее. А почему? Потому что это никому не интересно. И он начал хайповать на имени Ломаченко.

Знаете, таких вот Швондеров ныне развелось очень много. Людей, которые ничего не умеют, ничего не знают и ничего не хотят делать... Сидят дома, видосики снимают, хайпуют и оскорбляют заслуженных спортсменов.

Что такое хейт, я хорошо знаю, почувствовала на себе, знаю о чем говорю.