Олег Шумейко

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) высказался в интервью sport.express.ua о реванше Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Усик выиграл все, что возможно, но продолжает боксировать в свои 38 лет, что для супертяжелого дивизиона уже солидный возраст. Почему он согласился на бой-реванш с Дюбуа, ведь ему уже нечего доказывать? Дело только в рекордном гонораре или как?

Думаю, он хочет окончательно расставить все точки над «и» после первого боя.

Ваш прогноз на бой Усика и Дюбуа?

Победа Усика.

Напомним, что Усику пообещали ночную бомбардировку.