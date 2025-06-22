Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) поделился ожиданиями от боя с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит fightnews.info:

Будут фейерверки. Всю ночь будут лететь бомбы. Я буду тем, кто бросает эти бомбы. Я пройду через всё, через что мне нужно будет пройти. Я не позволю, чтобы меня лишили победы.

Я смотрю на Усика как на топового бойца, одного из лучших в мире, но я думаю, что теперь пришло мое время. Знаете, я молодой лев, я должен доказать, что являюсь реальной силой, новой силой в супертяжелом весе, и я её захвачу. Будет подготовка, подготовка, бой и разрушение.