Непобежденный украинский проспект выиграл свой 13-й профи-бой

Богдан Соболь не почувствовал своего оппонента

Богдан Соболь

На боксерском шоу в Риге украинский проспект среднего веса Богдан Соболь (13-0, 6 КО) досрочно выиграл у чешского джорнимена Павла Альбрехта (14-19, 11 КО).



Отметим, что Соболь изначально должен был боксировать с финским боксером украинского происхождения Дмитрием Третьяком (2-0, 1 КО), которые незадолго до боя выбыл и был заменен на Альбрехта.

Чех, вероятно, пожалел о своем решении, поскольку за два раунда пять раз побывал на настиле, чем вынудил рефери остановить бой.

Результатом стала победа Соболя техническим нокаутом во втором раунде.

Также на шоу в Риге свои победы оформили украинские супертяжеловесы Дмитрий Безус и Богдан Миронец.