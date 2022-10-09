Ортис показал актуальную форму перед боем с Ломаченко
Непобежденный украинский проспект выиграл свой 13-й профи-бой
Богдан Соболь не почувствовал своего оппонента
09 октября 08:33
Богдан Соболь
На боксерском шоу в Риге украинский проспект среднего веса Богдан Соболь
(13-0, 6 КО) досрочно выиграл у чешского джорнимена Павла Альбрехта
(14-19, 11 КО).
Отметим, что Соболь изначально должен был боксировать с финским боксером украинского происхождения Дмитрием Третьяком (2-0, 1 КО), которые незадолго до боя выбыл и был заменен на Альбрехта.
Чех, вероятно, пожалел о своем решении, поскольку за два раунда пять раз побывал на настиле, чем вынудил рефери остановить бой.
Результатом стала победа Соболя техническим нокаутом во втором раунде.
Также на шоу в Риге свои победы оформили украинские супертяжеловесы Дмитрий Безус и Богдан Миронец.
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