Михаил Цирюк

Уже 19 липня Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут свой второй очный поединок в Лондоне, и на этот раз на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. За считанные дни до второго боя все чаще вспоминается первый, в котором украинский чемпион одержал безоговорочную победу, нокаутировав соперника в девятом раунде.

Казалось бы, победа украинца не должна вызывать никаких сомнений, однако в поединке во Вроцлаве не обошлось без спорного эпизода, о котором после боя говорили больше, чем о самом поединке и его результате.

В пятом раунде британец нанес Усику мощный удар в область пояса, после чего Александр упал на ринг. Судья классифицировал действие как нелегальный удар, и это дало украинцу полные пять минут для реабилитации. В итоге все завершилось хорошо для представителя Украины, однако часть людей до сих пор считает ту победу несправедливой.

Конечно, такое мнение не влияет абсолютно ни на что, однако так или иначе подогревает интерес к будущему противостоянию. Поэтому предлагаем вспомнить, как все было и на чью сторону вставали звезды из мира бокса.

Так ниже, или нет?

Дискутировать о том, где проходит эта воображаемая линия, ниже которой бить запрещено, можно очень долго. Кто-то утверждает, что ориентироваться стоит по резинке боксерских трусов: мол, в нее бить еще можно, а все, что ниже - запрещенная зона. Однако трусы можно натянуть по-разному, так что они - ориентир достаточно условный.

Anything below the naval is classed as low in boxing! That’s not my opinion that’s a FACT! That’s the rules! Your shorts shouldn’t cover your naval cos if they do the belt can be hit! This picture says a thousand words! Spew it once and you’ll spew it again is also another fact! pic.twitter.com/JDdfJxdGrE — Tony Bellew (@TonyBellew) August 26, 2023

Другая версия говорит, что ориентироваться стоит по пупку. Приверженцем такой является, в частности, бывший соперник Усика Тони Беллью, и с учетом его логики, удар соотечественника был нелегальным.

Все, что ниже пупка, классифицируется как удар ниже пояса в боксе. Это не мое мнение, это факт. Это правила. Ваши шорты не должны закрывать ваш пупок, потому что если это так – можно попасть в пояс. Это фото вместо тысячи слов. Тони Белью

Однако эту версию после боя опроверг рефери Джек Рейсс, который обслуживал первый поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Пупок у каждого разный, у кого-то ниже, у кого-то выше. Поэтому нельзя опираться на пупок. Линия бедер — это нижняя точка удара — пупок здесь ни при чем. Удар ниже пояса — это любой момент, когда большая часть перчатки расположена ниже линии бедер. На линии бедер это разрешено, но является нарушением правил, когда большая часть перчатки начнет опускаться ниже неё. Вот почему мы определяем линию бедер для всех перед боем — это линия, не бейте ниже неё. Джек Рейсс

Итак, разобрались: ориентир - линия бедер, нарушение - когда большая часть перчатки попадает ниже нее.

Тем не менее, эта линия на теле боксеров также ничем не проведена. Так же нет никаких линий на перчатках, чтобы можно было определить ее большую или меньшую часть. Поэтому при определении легальности того или иного удара все равно присутствует доля субъективности. Даже рассматривая повторы, не всегда можно вынести однозначный вердикт: многое зависит от фокусов и ракурсов.

Болельщики и заинтересованные стороны всегда видят то, что хотят увидеть, однако решающее слово здесь за судьями, организаторами и другими лицами, которые могут влиять на результат поединка.

В WBA, например, вердикт судьи признали справедливым, отметив это в своей обзорной статье.

Драматический момент поединка наступил, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Участок, в который пришелся удар, вызвал споры о его легальности, но рефери признал удар в нижнюю область и дал Усику необходимое время на восстановление для продолжения боя. После запрещенного удара украинец стал действовать агрессивнее, что позволило ему отправить соперника в два нокдауна и одержать победу в девятом раунде. Из обзорной статьи WBA

И кому верить?

Эксперты, журналисты, бывшие и действующие боксеры - тоже люди, которые так же видели то, что хотели увидеть. Стороны каждого из боксеров, очевидно, защищали свою позицию. Сам Дюбуа ничего запрещенного в своих действиях не увидел.

Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы. Даніель Дюбуа

Ну а Усик стоял на своем:

Иногда, когда у боксера нет возможности победить, используя правила бокса, он пытается изобрести хитрые уловки, чтобы одержать победу. Если вы посмотрите видео боя, то увидите – обратите внимание – что он неоднократно наносил удары ниже пояса, а те, которые я выдержал, он просто промахивался. Но тот удар, о котором мы говорим, я почувствовал реально. Рефери Луис Пабон остановил бой из-за удара ниже пояса и сказал мне, что у меня есть до пяти минут. Я не спешил – не знаю, сколько времени это длилось: минута или полторы минуты – чтобы прийти в себя. Александр Усик

Так или иначе, этот поединок уже не вернуть, а после драки кулаками не машут. Уже совсем скоро Дюбуа получит новую возможность доказать, что он сильнее Усика, и если это снова не удастся, то сказать что-то в свою защиту британцу, наверное, будет уже очень трудно.

В материале использованы фото Getty Images