Михаил Цирюк

Бой Усика с Дюбуа: история повторяется

Уже 19 июля Александр Усик проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Даниэля Дюбуа. Бой состоится на Уэмбли – крупнейшей арене Лондона, так что украинец будет иметь шанс во второй раз победить этого соперника уже на его территории.

В целом в Великобритании состоялось немало знаковых поединков для украинского бокса. Наибольшее количество таких боев провел именно Александр Усик, однако другие топовые боксеры из нашей страны также одерживали здесь важные победы. Предлагаем вспомнить несколько из них.

Герби Хайд - Виталий Кличко. 26.06.1999, Лондон

Визит будущего городского главы Киева в британскую столицу оказался памятным и результативным, хотя его основная часть длилась совсем недолго. На кону стоял пояс WBO, который британец защищал в четвертый раз, но сделать этого не смог. Для Виталия эта победа стала действительно знаковой, поскольку благодаря ей он завоевал первый титул чемпиона мира в карьере.

В первом раунде преимущество было на стороне действующего чемпиона, но в следующей трехминутке Виталий Кличко дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Урожайная Олимпиада-2012: пять медалей и два чемпиона

Еще одной знаковой страницей в истории украинского бокса, написанной в Лондоне, стали Олимпийские игры 2012 года. Пять медалей, две из которых золотые, и второе место в медальном зачете – это то, что останется в памяти фанатов этого вида спорта навсегда.

В весовой категории до 81 кг до полуфинала дошел Александр Гвоздик, за что получил бронзовую награду. С бронзой завершил соревнования и Тарас Шелестюк (до 69 кг). Денис Беринчик (до 64 кг) сумел дойти до финала, однако проиграл в нем кубинцу Роньелю Иглесиасу, ограничившись серебром.

А вот Александра Усика (до 91 кг) и Василия Ломаченко (до 60 кг) на пути к золоту не смог остановить никто. В финальном поединке Усик победил итальянца Клементе Руссо, а Ломаченко разобрался с корейцем Хан Сун Чхолем.

Александр Усик - Тони Беллью. 10.11.2018, Манчестер

Единственный из боев этой подборки, который состоялся не в британской столице, прошел в 2018в году Александр Усик. В своем последнем поединке в первой тяжелой весовой категории украинец защищал звание абсолютного чемпиона мира в этой категории и сделал это успешно, нокаутировав соперника в восьмом раунде.

Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл. 31.08.2019, Лондон

Свою профессиональную победу в Лондоне одержал также Василий Ломаченко. В битве за пояса WBA Super, The Ring, WBO и WBC украинец имел преимущество над британцем Люком Кэмпбеллом, и в последних раундах вполне мог завершить поединок досрочно. Соперник все-таки выстоял и продержался до конца 12 раунда, тем не менее глобально это ничего не изменило: единогласным решением судей победу одержал Ломаченко.

Александр Усик - Дерек Чисора. 31.10.2020, Лондон

После победы над Белью Усику настолько понравилось драться с британцами, что шесть из семи своих следующих поединков он провел именно против представителей этой страны. В Англии, правда, состоялись только два из них, и первый – против Дерека Чисоры. Украинец выиграл по очкам и завоевал титул WBO InterContinental.

Энтони Джошуа - Александр Усик. 25.09.2021, Лондон

А вот следующий поединок Усика был значительно статуснее. Осенью 2021 года он встретился с одной из звезд британского бокса в битве за титулы WBA-Super, WBO, IBF и IBO. Александр снова владел преимуществом, и традиционно для себя к концу поединка имел шансы завершить его досрочно. Досрочно не получилось, однако по итогам 12 раундов судьи единогласно присудили победу украинцу, а Джошуа потерпел второе поражение в своей профессиональной карьере.

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