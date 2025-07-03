Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о реванше Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Функционера цитирует sport.ua:

Дюбуа исполнилось 27 лет, а Усику – 38, но у украинца не такой большой пробег. Он провел не так много боев, поэтому это не сыграет ключевую роль. В любом случае я считаю, что Дюбуа может выиграть этот поединок.

У Даниэля есть много навыков – мощь, прекрасный джеб, он может опасно ударить и левой, и правой. Нужно просто сфокусироваться и сделать то, что было в бою с Джошуа. Если удастся поймать Усика, он отправится в нокаут.

Это единственное, что мешает победить досрочно. Нужно просто поймать украинца. Конечно, можно попытаться перебоксировать соперника, но... В любом случае все решит гонг.