Официально: Иноуэ на шоу в Японии проведет бой с Ахмадалиевым
Узбек имеет прекрасный шанс стать абсолютным чемпионом мира
около 2 часов назад
Наоя Іноуе / Фото - BBC
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 KO) проведет бой против обладателя временного титула WBA узбека Мурадхона Ахмадалиева (14-1, 11 KO).
Как сообщает BoxingScene.com, этот бой состоится 14 сентября на IG Arena в японской Нагое.
Тем временем в андеркарде чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе Йошики Такеи встретится с Кристианом Мединой.
Иноуэ в последний раз дрался в мае, когда нокаутировал в 8-м раунде Рамона Карденаса.
Ахмадалиев последний бой провел тоже в мае, когда в том же 8-м раунде остановил Луиса Кастильо.
Ранее сообщалось, что Иноуэ может провести бой в рамках шоу между представителями Японии и Мексики.