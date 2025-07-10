Владимир Кириченко

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 KO) проведет бой против обладателя временного титула WBA узбека Мурадхона Ахмадалиева (14-1, 11 KO).

Как сообщает BoxingScene.com, этот бой состоится 14 сентября на IG Arena в японской Нагое.

Тем временем в андеркарде чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе Йошики Такеи встретится с Кристианом Мединой.

Иноуэ в последний раз дрался в мае, когда нокаутировал в 8-м раунде Рамона Карденаса.

Ахмадалиев последний бой провел тоже в мае, когда в том же 8-м раунде остановил Луиса Кастильо.

Ранее сообщалось, что Иноуэ может провести бой в рамках шоу между представителями Японии и Мексики.